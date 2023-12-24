Двое мужчин ворвались в больницу и выстрелили в мужчину в Ингушетии

Двое мужчин ворвались в больницу и ранили мужчину в Ингушетии
В Республике Ингушетия двое мужчин ворвались в Малгобекскую центральную районную больницу и ранили 43-летнего мужчину. Об этом сообщают «Известия».
По данным издания, налетчики были в масках. Во время проникновения в учреждение они также были вооружены автоматом и травматическим пистолетом. В пострадавшего они выстрелили несколько раз, после чего его доставили в реанимацию той же больницы.
После совершения преступления злоумышленники скрылись на автомобиле ВАЗ-2114. В городе объявлен план «Перехват», полиция устанавливает причастных к случившемуся лиц и обстоятельства инцидента.
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