Мошенники нашли способ похищать деньги у любителей сериала «Слово пацана»

Мошенники посредством фейковых сайтов для просмотра нашумевшего сериала «Слово пацана» крадут деньги и персональные данные поклонников киноленты.

Мошенники стали наживаться на любителях сериала «Слово пацана»
© Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

По данным компании Bi.Zone, с 1 ноября по 20 декабря мошенники создали 398 сайтов для просмотра сериала «Слово пацана», передает РИА «Новости». Через них злоумышленники могут незаметно для пользователя оформлять еженедельную платную подписку и похищать персональные данные.

После 10-30 секунд просмотра серии на экране появляется всплывающее окно с предложением оплатить подписку на сутки за небольшую сумму, затем зрителя перенаправляют на сторонний сайт, рассказали эксперты. После оплаты на пользователя незаметно для него оформляется еженедельная подписка, при этом доступ к сериалу не предоставляется.

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