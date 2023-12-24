Мошенники стали наживаться на любителях сериала «Слово пацана»

По данным компании Bi.Zone, с 1 ноября по 20 декабря мошенники создали 398 сайтов для просмотра сериала «Слово пацана», передает РИА «Новости» . Через них злоумышленники могут незаметно для пользователя оформлять еженедельную платную подписку и похищать персональные данные.

После 10-30 секунд просмотра серии на экране появляется всплывающее окно с предложением оплатить подписку на сутки за небольшую сумму, затем зрителя перенаправляют на сторонний сайт, рассказали эксперты. После оплаты на пользователя незаметно для него оформляется еженедельная подписка, при этом доступ к сериалу не предоставляется.