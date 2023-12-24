Белгородский губернатор Гладков сообщил о 56 прилетах по региону за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за 23 декабря в регионе зафиксировали 56 прилетов. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале. Сообщается, что за сутки регион атаковали четыре дрона камикадзе. Еще с одного беспилотника был сброшен осколочный снаряд. Также известно о 24 выпущенных артиллерийских снарядах, 14 гранатометных и девяти минометных выстрелах. Сильнее всего от обстрелов пострадал Грайворонский городской округ, по которому попали девять минометных снарядов, повредившие шесть домовладений, а также дрон-камикадзе, детонация которого привела к тому, что пятеро дорожных рабочих получили ранения средней тяжести. Серьезному обстрелу подвергся Волоконовский городской округ, однако в нем разрушений и пострадавших не выявили, несмотря на прилет 14 гранатометных выстрелов. До этого ВСУ обстреляли поселок Мокрая Орловка в Белгородской области.