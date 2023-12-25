В Ростове вынесли приговор мужчине, который ударил ножом в грудь своего знакомого

Ростовская область, 25 декабря 2023. DON24.RU. В Ростове вынесли приговор мужчине, который убил своего знакомого ударом ножа в грудь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области. Установлено, что в июне 2023 года мужчина распивал спиртные напитки в компании своего товарища. В ходе возникшей между мужчинами ссоры, 38-летний ростовчанин пырнул ножом своего знакомого. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». «Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в пресс-службе ведомства.