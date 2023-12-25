Житель Самары лишился 5 млн рублей при покупке автомобиля через интернет
Житель Самары стал жертвой мошенников, лишившись 5 млн рублей в процессе покупки автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
41-летний житель города, задумав приобрести машину, стал просматривать в интернете объявления о продаже поддержанных иномарок, затем связался с продавцом понравившегося ему автомобиля.
Полученные фотографии документов на транспортное средство покупатель проверил на подлинность на одном из сайтов, после чего договорился о сделке. Владелец автомобиля попросил его открыть счет для проведения банковской операции и положить на него сумму в размере 5 млн рублей, якобы чтобы обезопасить себя.
Не подозревающий подвоха мужчина, как его и просили, открыл счет и предоставил его реквизиты другой стороне. Перед покупкой самарец решил перестраховаться и еще раз проверить предоставленные ему данные о машине, на этот раз, через надежное приложение. И тут он сделал для себя неприятное открытие: документы на авто оказались поддельными. Осознав, что его пытаются обмануть, мужчина кинулся закрывать банковский счет и обнаружил, что деньги с него уже списаны.