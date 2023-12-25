Житель Самары лишился 5 млн рублей при покупке автомобиля через интернет

Полученные фотографии документов на транспортное средство покупатель проверил на подлинность на одном из сайтов, после чего договорился о сделке. Владелец автомобиля попросил его открыть счет для проведения банковской операции и положить на него сумму в размере 5 млн рублей, якобы чтобы обезопасить себя.

Не подозревающий подвоха мужчина, как его и просили, открыл счет и предоставил его реквизиты другой стороне. Перед покупкой самарец решил перестраховаться и еще раз проверить предоставленные ему данные о машине, на этот раз, через надежное приложение. И тут он сделал для себя неприятное открытие: документы на авто оказались поддельными. Осознав, что его пытаются обмануть, мужчина кинулся закрывать банковский счет и обнаружил, что деньги с него уже списаны.