Хуситы атаковали два нефтяных танкера в Красном море

Два танкера для перевозки нефти, шедшие под флагом Норвегии и Индии, атакованы в Красном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление центрального командования ВМС США.

Для этого были использованы дроны. С борта BLAAMANEN под флагом Норвегии заявили о промахе ударного беспилотника хуситов. О пострадавших или повреждениях информации нет. С судна SAIBABA под индийским флагом, принадлежащему Габону, сообщили о столкновении с беспилотником. О пострадавших не сообщается.

По словам американских военных, эсминец США «Лабун» ответил на сигналы бедствия, поступившие в результате атак. Данное нападение боевиков-хуситов на коммерческие суда стало 15-м с 17 октября текущего года.

До этого удар беспилотника повредил танкер Chem Pluto у берегов Индии, который перевозил сырую нефть. Никто не пострадал. Судно следовало из Саудовской Аравии в Индию. Атака произошла в 200 морских милях от Индии.