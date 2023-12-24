В Забайкалье потушили пожар в гаражном боксе

ТАСС, 24 декабря. Пожар, который произошел в гаражном боксе в Чите, потушили. Площадь возгорания составила 700 кв. м, сообщили в ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю.

"В 03:06 по местному времени (21:06 мск, 23 декабря) возгорание было локализовано, а в 03:29 (21:29 мск) ликвидировано открытое горение. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны 24 декабря в 01:55 (19:55 мск, 23 декабря). На место были направлены расчеты пожарно-спасательных частей. Людей в помещениях не обнаружили. При ликвидации пожара наблюдалась угроза перехода огня на другие объекты. Всего в тушении участвовали 70 человек и 15 единиц техники, 37 человек и 10 единиц техники от МЧС РФ.

В результате пожара уничтожены нежилой двухквартирный дом, автостоянка на общей площади 700 кв. м и 30 автомобилей.