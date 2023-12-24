Пожар уничтожил дом и автостоянку с 30 машинами в Чите

В Чите произошел пожар, который уничтожил автостоянку и дом. Подробности сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

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По данным ведомства, возгорание случилось в доме № 49 на улице Костюшко-Григоровича в ночь на 24 декабря. Пламя распространилось на территории площадью 700 квадратных метров. Его потушили в 03:29 по местному времени (21:29 мск).

Огонь успел сжечь стоянку с 30 машинами внутри и нежилой двухквартирный дом. В данный момент на месте происшествия работает оперативная группа, которая выясняет детали случившегося.

23 декабря сообщалось о пожаре в московском торговом центре «Хорошо», откуда из-за пожара пришлось эвакуировать людей.