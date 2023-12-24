Вулкан на Курилах выбросил пепел из нового жерла
Вулкан Эбеко на острове Парамушир в Курильской гряде выбросил мощный столб пепла. Извержение пепла произошло 24 декабря в 9.54 по местному времени (0.54 по московскому).
«Высота пеплового выброса составила около 3 000 метров над уровнем моря», - сообщает новость Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале.
От вулкана Эбеко до ближайшего крупного населенного пункта – Северо-Курильска – всего семь километров по прямой. Пепел Эбеко начал регулярно выбрасывать с 2016 года, в 2018 году выброс поднялся на высоту в 6 километров, а у вулкана образовалось новое жерло.
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