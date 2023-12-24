СК возбудил уголовное дело после убийства девушки в центре Москвы

Следователи возбудили уголовное дело после убийства девушки в квартире жилого дома на Мукомольном проезде в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве. По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 23 декабря. 37-летний мужчина во время ссоры с 25-летней девушкой напал на нее с ножом. От полученных ранений та скончалась на месте происшествия. Предварительно, после случившегося мужчина также нанес себе ножом телесные повреждения. Его доставили в больницу. Следователи столичного СК продолжают работать на месте происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз. Ранее сообщалось, что драка между двумя компаниями мужчин у ресторана в подмосковном Видном закончилась перестрелкой. Три человека получили огнестрельные ранения, один из них умер в больнице, еще одного человека ищут. До этого пьяный мужчина 1968 года рождения нанес собственной матери ножевые ранения, в результате чего она скончалась на месте. По данным столичной прокуратуры, мужчина ранее уже был судим.