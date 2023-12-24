В Москве убили женщину в элитном ЖК

В Москве девушка позвонила своей подруге по видео, чтобы сообщить, что ей порезали шею. К моменту прибытия полиции она была уже мертва.

«25-летняя девушка смогла позвонить своей подруге по видео и сообщить, что ей порезали шею. После этого заперлась в комнате и ждала прибытия полиции. Приятельница тут же вызвала сотрудников, но когда те приехали, то обнаружили труп», — рассказывает telegram-канал 112.

Это произошло вечером 23 декабря на Мукомольном проезде. Предварительно, девушка поругалась со своим сожителем, в ходе ссоры он нанес ей ножевые ранения, после этого также нанес себе ножом телесные повреждения. Молодой человек выжил и сознался во всем полиции. Сейчас на него возбуждено уголовное дело.