На Чукотке стая бездомных собак загрызла человека

ТАСС, 24 декабря. Следователи на Чукотке возбудили уголовное дело после нападения стаи бездомных собак на мужчину, который впоследствии скончался. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"21 декабря в ночное время около многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Куваева в городе Певек Чукотского автономного округа, стая бездомных собак напала на мужчину. От полученных повреждений мужчина был госпитализирован в районную больницу, в которой в последующем скончался", - говорится в сообщении. У него были зафиксированы множественные укушенные раны головы и конечностей.