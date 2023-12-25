В Уссурийске Приморского края вынесен обвинительный приговор курьеру телефонных мошенников

Уссурийским районным судом вынесен обвинительный приговор обвиняемому в серии мошенничеств, совершенных по схеме «Ваш родственник попал в беду». В ходе предварительного следствия установлено, что в мае 2022 года осужденный, являясь курьером мошенников, работавших по схеме по схеме «Ваш родственник попал в беду», получил от 75-летней жительницы Уссурийска, введенной в заблуждение злоумышленниками, денежные средства в сумме 270 тысяч рублей за непривлечение ее дочери, якобы попавшей в ДТП, к уголовной ответственности. Осознав, что пострадала от действий мошенников, пожилая женщина обратилась за помощью в полицию. По горячим следам сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городу Уссурийску задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции для разбирательств. Участником мошеннической схемы оказался ранее судимый 20-летний местный житель, который добровольно выдал похищенные денежные средства и рассказал, что в сети Интернет нашел объявление о быстром способе заработать. Молодому человеку на мобильный телефон поступали сообщения с указанием адресов в городе Уссурийске, куда необходимо было прибывать в назначенное время в качестве курьера и забирать приготовленные пенсионерами денежные средства. 10% заработка он оставлял себе, а остальную сумму переводил через терминалы на расчетные счета своим «работодателям». В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску были возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Позже все уголовные дела были объединены в одно производство. На время следствия фигурант уголовных дел находился под стражей. В ходе предварительного следствия ему было предъявлено обвинение в мошенничестве по 10 эпизодам противоправной деятельности на общую сумму почти 3 миллиона рублей. Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску доказана причастность фигуранта уголовных дел к имущественным преступлениям. Уссурийский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, приговорил подсудимого к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.