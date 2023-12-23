Мужчина захватил заложника в Турции и потребовал встречи с главой МВД

К месту инцидента стянуты дополнительные силы, которые пытаются убедить мужчину сдаться. При этом злоумышленник опубликовал в своих соцсетях ролик, где он призывает главу МВД разобраться в своей истории.

Ранее в Москве блогер с миллионной аудиторией Антон Дудков взял в заложники в своей квартире курьера, который доставил ему подделку брендовой сумки. Инфлюенсер приобрел аксессуар за 500 тысяч рублей, но, когда его привезли, он пришел к выводу, что сумка неоригинальная. 36-летний блогер потребовал у сотрудника доставки вернуть деньги, но молодой человек заявил, что в его обязанности входит только привозить товар покупателю. Тогда Дудков запер курьера у себя дома, ожидая, что представители интернет-магазина, где была куплена подделка, вернут ему средства в обмен на курьера.