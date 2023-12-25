Жительница Екатеринбурга отсудила у коммунальщиков более 400 тысяч рублей за скользкий тротуар
Жительница Екатеринбурга отсудила более 400 тысяч рублей за травму на скользком тротуаре. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Женщина утром 24 января 2023 года поскользнулась на улице Кишиневской и упала – дорога была покрыта ледяной коркой и не была обработана противогололедными материалами. Пострадавшую госпитализировали со сложным перелом правой ноги и подвывихом стопы, она несколько дней провела в стационаре, а затем почти три месяца лечилась амбулаторно.
Позже женщина обратилась в Железнодорожный районный суд с иском к администрации района – она требовала взыскать с чиновников компенсацию морального вреда за травму, а также возместить расходы на лечение. Суд привлек в качестве соответчика МБУ "Железнодорожное ДЭУ" и частично удовлетворил исковые требования, передает "Уралинформбюро".
"Суд обязал коммунальщиков выплатить женщине 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 9 033 рубля – расходы на лечение", – сообщили в областной инстанции.
Это решение было обжаловано, так как ДЭУ просило уменьшить размер компенсации до 30 тысяч рублей.
"Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, изучив материалы дела, признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным. В удовлетворении апелляционной жалобы ответчика было отказано", – подчеркнули в суде.