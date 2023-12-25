Жительница Екатеринбурга отсудила у коммунальщиков более 400 тысяч рублей за скользкий тротуар

Жительница Екатеринбурга отсудила более 400 тысяч рублей за травму на скользком тротуаре. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Женщина утром 24 января 2023 года поскользнулась на улице Кишиневской и упала – дорога была покрыта ледяной коркой и не была обработана противогололедными материалами. Пострадавшую госпитализировали со сложным перелом правой ноги и подвывихом стопы, она несколько дней провела в стационаре, а затем почти три месяца лечилась амбулаторно.

Позже женщина обратилась в Железнодорожный районный суд с иском к администрации района – она требовала взыскать с чиновников компенсацию морального вреда за травму, а также возместить расходы на лечение. Суд привлек в качестве соответчика МБУ "Железнодорожное ДЭУ" и частично удовлетворил исковые требования, передает "Уралинформбюро".

"Суд обязал коммунальщиков выплатить женщине 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 9 033 рубля – расходы на лечение", – сообщили в областной инстанции.

Это решение было обжаловано, так как ДЭУ просило уменьшить размер компенсации до 30 тысяч рублей.