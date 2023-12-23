В Хакасии проверят безопасность площадок для отдыха детей после обрушения горки

ТАСС, 23 декабря. Безопасность площадок для отдыха детей, включая горки и снежные городки, проверят в Хакасии после обрушения горки в поселке Усть-Абакан, где пострадали восемь человек. Об этом говорится в сообщении правительства республики.

"Глава Хакасии Валентин Коновалов поручил профильным министерствам совместно с руководством муниципалитетов и надзорными органами проверить безопасность всех детских площадок республики, всех мест для семейного отдыха, включая снежные городки и горки", - говорится в сообщении.

Коновалов призвал родителей "пристально следить за своими детьми на игровых площадках как потенциально опасных местах".

По информации главы Усть-Абаканского района Елены Егоровой, двое детей госпитализированы, шесть человек после оказания медицинской помощи отпущены по домам.