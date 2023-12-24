Число погибших в результате ударов Израиля по Газе превысило 20,4 тыс.

КАИР , 24 декабря. /ТАСС/. Число жителей сектора Газа, погибших с 7 октября в результате ударов Израиля , превысило 20,4 тыс., более 54 тыс. человек пострадали. Об этом сообщило министерство здравоохранения анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.