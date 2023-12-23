Мошенники похитили у российской пенсионерки более 3,5 миллиона рублей

В Москве мошенники похитили у пенсионерки более 3,5 миллиона рублей под видом финансовых инвестиций. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

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74-летняя россиянка увидела в социальных сетях сообщение о заработке на инвестициях. После этого женщина связалась с представителями фирмы и захотела стать инвестором. Сначала она перевела на счет мошенников 10 тысяч рублей за регистрацию в компании. Затем она открыла новую банковскую карту и в течение шести дней передала через курьера больше 1,8 миллиона рублей.

Пенсионерка взяла кредит на 500 тысяч рублей и перевела их вместе еще с 430 тысячами, которые были последними ее сбережениями.

«18 декабря аферисты сообщили, что заработок пенсионерки составил 53 тысячи долларов и предложили ей вывести эти деньги. Когда женщина пришла в банк, она не смогла получить деньги, поскольку не знала кодовое слово», — рассказал источник.

Представители компании в разговоре по видеосвязи заявили женщине, что код якобы был в переписке. За повторную доставку денег с нее потребовали еще 250 тысяч рублей, которые она заняла у родственников. Обещанные деньги ей не отдали, после чего пенсионерка написала заявление в полицию.