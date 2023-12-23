Отстреливавшийся в баре полицейский избежал уголовного дела

В Ульяновске следователи отменили постановление о возбуждении уголовного дела против полицейского, стрелявшего из травматического пистолета в баре, сообщает «КП-Ульяновск». Мужчина отбивался от напавших на него троих злоумышленников. Им предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц, за что грозит до семи лет лишения свободы.

Изучение материалов уголовного дела <...> показало, что данное решение принято преждевременно, без проведения необходимых проверочных мероприятий и выяснения обстоятельств применения травматического оружия. В связи с этим постановление о возбуждении уголовного дела отменено. По факту причинения сотрудником полиции телесных повреждений иным участникам конфликта проводится дополнительная проверка, — рассказали в Следственном комитете.

Инцидент произошел в местной кальянной под названием «Дуть» в ночь на среду, 20 декабря. Около 02:00 официант сообщил гостям о закрытии, на что агрессивно отреагировала компания из трех мужчин. Они принялись оскорблять сотрудника заведения и угрожать ему убийством, если обслуживание не продолжится.

31-летний старший сотрудник оперативного отдела сделал дебоширам замечание и попросил удалиться. В ответ на это они набросились на полицейского и его товарища и принялись избивать. Сотруднику полиции разбили бутылку об голову и пытались порезать его ножом. Мужчине удалось спастись при помощи травматического пистолета.