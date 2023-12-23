МЧС: разлив реки Алейка затопил 20 домов под Калининградом

Заместитель начальника МЧС Калининградской области по ГО и безопасности населения Станислав Парфенов сообщил о затоплении 20 домов из-за разлива реки Алейка. Его слова приводит РИА Новости. Сообщается, что над устранением ЧП работают 15 человек и несколько единиц техники. Они занимаются углублением русла речки с целью добиться снижения уровня воды. По данным местных пабликов, речь идет об СНТ "Светлогорское" в поселке Куликово Зеленоградского района Калининградской области. Сообщается, что жители товарищества после мощных осадков и шторма передвигаются по улицам на лодках. До этого в Уфе из-за прорыва канализации затопило парковку рядом с НИПИ "Петон" на проспекте Салавата Юлаева. В результате ЧП повреждения получили десятки автомобилей. По факту произошедшего в прокуратуре региона организовали проверку.