В Дагестане 127 тысяч человек остались без света из-за сильного ветра

Шквалистый ветер до 25 метров в секунду привел к массовым отключениям электричества в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго РФ.

По данным ведомства, на 18.00 без света оставались более 127 тысяч жителей республики. Авария затронула 57 населенных пунктов. Как уточнили в региональном МЧС, под отключение также частично попала Махачкала.

Ранее в экстренном ведомстве предупреждали о сильном ветре - северо-западный с порывами до 20 метров в секунду, в отдельных районах его сила может достигать 28 метров в секунду. Высота волн - 1,5-2,5 метра. Ожидается, что непогода продлится до 21 часа.