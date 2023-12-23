Пассажир упал на пути в метро Москвы

Пассажир упал на пути в метрополитене Москвы, сообщила пресс-служба Департамента транспорта столицы. В настоящее время на Большой кольцевой линии временно увеличены интервалы движения поездов. Информация о состоянии пассажира не поступала.

На Большой кольцевой линии (11) против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении.

До этого сбой в работе столичного метрополитена произошел из-за упавшего на пути человека на Таганско-Краснопресненской линии. Происшествие случилось в утренний час пик. В результате падения пассажира на рельсы приостанавливали движение поездов от станции «Котельники» до станции «Жулебино».