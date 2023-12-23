Полиция Чехии не использовала возможность предотвратить массовое убийство в университете

Полиция не смогла предотвратить массовое убийство в Чехии, хотя получила информацию о преступнике за три часа до трагедии в Карловом университете. Об этом пишет газета Mlada fronta Dnes, сообщает ТАСС.

Издание ссылается на источники в полиции и утверждает, что правоохранителям было известно, что преступник убил своего отца и поехал в Прагу. Вдобавок, он был одним из подозреваемых в убийстве младенца и мужчины, произошедшем за несколько дней до этого.

Полицейские знали, что преступник учится на философском факультете, и приехали к главному зданию факультета. Но затем они получили новые вводные и убыли в другое место. Через некоторое время на факультет с оружием прибыл убийца и расстрелял 14 человек.

Также стало известно, что мать преступника сообщала полиции о его намерении совершить самоубийство. Перед трагедией он отправил ей СМС.

Полицейские пытались обнаружить его местонахождение с помощью геолокации. Патруль был направлен к коттеджу в селе Хостоунь, где в подвале нашли тело убитого отца преступника и самодельное взрывное устройство с часовым механизмом. Оно было обезврежено.