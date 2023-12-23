Гладков: трое рабочих пострадали при атаке дрона в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что трое рабочих пострадали в результате атаки дрона-камикадзе на мост в Грайворонском городском округе.

Об этом он написал в Telegram.

«В этот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трёх рабочих», — говорится в сообщении.

Всех пострадавших госпитализировали.