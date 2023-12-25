Новокузнецкий бизнесмен попал под суд за отчуждение 18 арестованных квартир

В южной столице Кузбасса судят коммерсанта, которого обвиняют в незаконных финансовых операциях с недвижимостью.
Генеральный директор новокузнецкого ООО попал на скамью подсудимых по обвинению в переоформлении права собственности на арестованное жилье.
По данным прокуратуры, мужчина – ответственный хранитель арестованных квартир – с июля по сентябрь 2022 года произвел отчуждение 12 квартир в многоквартирном доме на улице Тузовского. Также фигуранту инкриминируют попытку провернуть то же самое еще с шестью квартирами – перерегистрацию запретил государственный орган.
На горожанина завели многочисленные уголовные дела. К настоящему времени материалы переданы в суд Центрального района Новокузнецка. За каждый из 18 эпизодов обвиняемому грозит до двух лет колонии.