Новокузнецкий бизнесмен попал под суд за отчуждение 18 арестованных квартир

В южной столице Кузбасса судят коммерсанта, которого обвиняют в незаконных финансовых операциях с недвижимостью.

Генеральный директор новокузнецкого ООО попал на скамью подсудимых по обвинению в переоформлении права собственности на арестованное жилье.

По данным прокуратуры, мужчина – ответственный хранитель арестованных квартир – с июля по сентябрь 2022 года произвел отчуждение 12 квартир в многоквартирном доме на улице Тузовского. Также фигуранту инкриминируют попытку провернуть то же самое еще с шестью квартирами – перерегистрацию запретил государственный орган.