Последствия погодного «апокалипсиса» в Сочи попали на видео
Сильный шторм, ливни и снег обрушились на Сочи и окрестности. Метеорологи предупреждают, что ненастье продлится до вторника, 25 декабря. Сочинцы пишут в соцсетях об «апокалипсисе» и публикуют кадры с затопленными дорогами и снегопадом, сообщает телеканал «Звезда».
На кадрах видны автомобили, практически «плывущие» по утицам, снегопад и сильный ветер на набережных и горнолыжных курортах.
Зимние пляжи на время шторма закрыты. Спасатели предупреждают, что высота волн в открытой акватории может достигать 6 метров. В горах ждут сильный ветер с порывами до 27 м/с. Горнолыжные курорты предупредили о возможных перерывах в работе. Закрыты трассы Красной Поляны и канатные дороги. Есть опасность схода лавин.
Введен паводочный режим, уже днем и вечером 23 декабря вода может достичь неблагоприятных отметок. Спасатели наблюдают за участками, где возможны подтопления.
Ограничена работа местного аэропорта. На запасные аэродромы сегодня утром уже ушли три лайнера.
Метеорологи предупреждают, что ненастье продлится до вторника, 25 декабря.