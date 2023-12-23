Последствия погодного «апокалипсиса» в Сочи попали на видео

Сильный шторм, ливни и снег обрушились на Сочи и окрестности. Метеорологи предупреждают, что ненастье продлится до вторника, 25 декабря. Сочинцы пишут в соцсетях об «апокалипсисе» и публикуют кадры с затопленными дорогами и снегопадом, сообщает телеканал «Звезда».

На кадрах видны автомобили, практически «плывущие» по утицам, снегопад и сильный ветер на набережных и горнолыжных курортах.

Зимние пляжи на время шторма закрыты. Спасатели предупреждают, что высота волн в открытой акватории может достигать 6 метров. В горах ждут сильный ветер с порывами до 27 м/с. Горнолыжные курорты предупредили о возможных перерывах в работе. Закрыты трассы Красной Поляны и канатные дороги. Есть опасность схода лавин.

Введен паводочный режим, уже днем и вечером 23 декабря вода может достичь неблагоприятных отметок. Спасатели наблюдают за участками, где возможны подтопления.

Ограничена работа местного аэропорта. На запасные аэродромы сегодня утром уже ушли три лайнера.