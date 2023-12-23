Россиянки задержали вылет рейса Пхукет – Москва с сотнями пассажиров на борту
Из-за паники двух россиянок рейс Пхукет – Москва был задержан на несколько часов. О происшествии сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на пассажиров.
Инцидент произошел на рейсе ZF 2908 авиакомпании Azur Air. Очевидцы рассказали, что на борту две девушки начали возмущаться из-за сильной духоты. В Пхукете сейчас +30 градусов.
Девушки вели съемку на телефоны и возмущались, что им нечем дышать. Затем у них началась паника, и они передумали лететь. Стюардессы предложили вызвать медиков, но девушек это не устроило.
Другие пассажиры не жаловались на условия в самолете. Вылет Boeing 767-300 задержали на три часа из-за выгрузки багажа.
Ранее эксперты рассказали, как справиться с панической атакой на борту самолета.
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