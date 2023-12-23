В новосибирской электричке учителя из-за конфликта с мужчиной забрала полиция

Под Новосибирском конфликт между педагогом коррекционной школы N12 Искитима, сопровождавшей детей, и другим пассажиром закончился дракой. Об этом сообщает паблик "Инцидент Новосибирск" во "ВКонтакте". Все произошло 22 декабря в поезде "Искитим - Новосибирск". По словам очевидцев, один из мужчин громко разговаривал по телефону с использованием нецензурной лексики, тогда учительница сделала ему замечание. На что он выругался в адрес нее матом. Завязалась перепалка, в которую вмешался сын педагога: он ударил оскорбившего его мать мужчину. На место прибыли сотрудники полиции: они задержали женщину и ее оппонента и вывели их из вагона на станции "Сибирская". Мужчина, ударивший пассажира, оскорбившего его мать, скрылся. По словам очевидцев, дети с инвалидностью остались в вагоне без сопровождения и добирались до пункта назначения сами.