Мошенники обманули двух столичных пенсионерок почти на 10 млн руб.

Две столичные пенсионерки стали жертвами мошенников, общий ущерб составил 9,7 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«69-летней москвичке позвонил неизвестный, который, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что с ее счета мошенники пытаются перевести 200 тыс. руб., а также получить кредит в размере 1,8 млн руб. Затем мужчина сказал, что с ней свяжутся сотрудники службы безопасности банка и проинструктируют, что делать, чтобы защитить свои сбережения. Пенсионерке сразу же поступил звонок якобы из банка, лжесотрудник убедил женщину, что в отношении нее совершаются мошеннические действия и необходимо перевести все деньги на «безопасный счет», что она и сделала», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что через два дня женщине вновь позвонили аферисты, убедили оформить кредит и перевести полученные деньги также на якобы безопасный счет. При этом ее заверили, что все денежные средства вернутся после поимки преступников. Общий ущерб, причиненный пенсионерке, превысил 3,4 млн руб.

«Другая москвичка для «спасения» своих денег по указанию аферистов оформила два потребительских кредита. 66-летней жительнице столицы позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что на ее имя неизвестные пытаются оформить несколько потребительских кредитов, а для пресечения мошеннических действий необходимо следовать инструкциям и оказать помощь сотрудникам правоохранительных органов в поимке преступников. При этом звонивший запретил кому-либо сообщать о следственных действиях. Затем с пенсионеркой связалась женщина, которая представилась следователем и убедила обналичить имеющиеся на счетах накопления, а также оформить потребительские кредиты, после чего положить все деньги на «безопасный счет». В общей сложности действиями мошенников потерпевшей причинен ущерб на сумму свыше 6,3 млн руб.», – подчеркнули в пресс-службе.