В городе Кропивницком, который является административным центром Кировоградской области и располагается в центральной части Украины, произошли взрывы. Об этом в воскресенье, 24 декабря, со ссылкой на местные паблики сообщает Telegram-канал издания «Страна».

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога.