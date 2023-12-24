В американском ТЦ произошла стрельба

В торговом центре Paddock Mall в городе Окала, штат Флорида, США, произошла стрельба. В результате инцидента ранено несколько человек.

«Инцидент со стрельбой завершился. Пострадали несколько человек. Подозреваемый, предположительно, сбежал. Посетителей торгового центра эвакуируют, просим всех избегать зоны проведения расследования», - сообщают местные полицейские в соцсети X.

Тяжесть ранений у пострадавших в полиции Флориды не уточнили. Сейчас правоохранители пытаются найти и задержать открывшего стрельбу по людям человека.