В американском ТЦ произошла стрельба
В торговом центре Paddock Mall в городе Окала, штат Флорида, США, произошла стрельба. В результате инцидента ранено несколько человек.
«Инцидент со стрельбой завершился. Пострадали несколько человек. Подозреваемый, предположительно, сбежал. Посетителей торгового центра эвакуируют, просим всех избегать зоны проведения расследования», - сообщают местные полицейские в соцсети X.
Тяжесть ранений у пострадавших в полиции Флориды не уточнили. Сейчас правоохранители пытаются найти и задержать открывшего стрельбу по людям человека.
Ранее «СП» писала о том, что в торгово-развлекательном центре «Хорошо», расположенном на севере Москвы на Хорошевском шоссе, 27, произошёл пожар.