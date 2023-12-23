В Вифлееме из-за конфликта не состоится празднование католического Рождества

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Празднование католического Рождества в ночь с 24 на 25 декабря из-за палестино-израильского конфликта не состоится в городе Вифлеем на Западном берегу реки Иордан, где, согласно Священному Писанию, находится место рождения Иисуса Христа. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на представителей палестинской христианской общины, священнослужителей города.

"Мы не празднуем, - приводит издание слова члена палестинской христианской общины города Маджед Исхак. - В наших сердцах огромная боль, поэтому мы не можем и не готовы увидеть елку или какие-либо украшения".

Считалось, что в этом году торжественное зажжение рождественской елки в Вифлееме будет настолько ожидаемым, что городские власти планировали, как отмечает FT, провести эту церемонию дважды. Теперь ее вообще не будет. "Мы находимся в состоянии войны и все думаем о том, что происходит в Газе", - сказал газете пастор одной из церквей города Мунтер Исаак.

По словам одного из сотрудников министерства туризма, отсутствие туристов серьезно ударит по экономике города. Более 8,5 тыс. семей полагаются на многочисленных посетителей со всего мира как на источник средств к существованию. За первые девять месяцев этого года Вифлеем посетили 1,5 млн туристов. Однако, после 7 октября в город перестали приезжать вообще. Ежедневно путешественники со всего мира приносили Вифлеему около $1,5 млн.