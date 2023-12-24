Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в покушении на сбыт героина на юго-востоке Москвы
Сотрудники полиции задержали на юго-востоке столицы троих подозреваемых в покушении на сбыт героина. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.
«Полицейскими установлены приезжие в возрасте от 20 до 26 лет, которые, предположительно, сбывали героин. Полицейские задержали злоумышленников в автомобиле Kia Rio на Волгоградском проспекте. При личном досмотре у каждого задержанного обнаружены запрещенные вещества в разном объеме. Сотрудниками было обнаружено и изъято 100 свертков. Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой около 170 г», – говорится в сообщении.
Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.