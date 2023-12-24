Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в покушении на сбыт героина на юго-востоке Москвы

Сотрудники полиции задержали на юго-востоке столицы троих подозреваемых в покушении на сбыт героина. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

«Полицейскими установлены приезжие в возрасте от 20 до 26 лет, которые, предположительно, сбывали героин. Полицейские задержали злоумышленников в автомобиле Kia Rio на Волгоградском проспекте. При личном досмотре у каждого задержанного обнаружены запрещенные вещества в разном объеме. Сотрудниками было обнаружено и изъято 100 свертков. Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой около 170 г», – говорится в сообщении.