В Праге полиция задержала мужчину, угрожавшего макетом гранаты

ПРАГА, 22 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала на площади имени И. П. Павлова в центре Праги двух мужчин, один из которых угрожал макетом гранаты. Об этом сообщил новостной портал novinky.cz.

Операция по их задержанию прошла в 20:30 (22:30 мск) после поступления в полицию информации об угрозе. На месте инцидента было перекрыто движение транспорта и пешеходов. Прибывший на место ЧП сапер констатировал, что речь шла о макете гранаты.