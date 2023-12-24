В Батуми ураган снес крыши домов и повредил линии электропередачи

Ураганный ветер в грузинском городе Батуми снес крыши домов, повредил автомобили, инфраструктуру и линии электропередачи. Об этом сообщает телекомпания "Формула", передает РИА Новости. "Ураган обрушился на Батуми. Стихия снесла крыши домов, повреждена инфраструктура на улицах", - говорится в сообщении. В результате сильного ветра также были повреждены линии электропередачи, в результате чего электричество подается с ограничениями, подчеркнули там. Кроме того, повреждены рельсы на участке из Батуми в Тбилиси, сообщили агентству в АО "Грузинская железная дорога". Один из запланированных рейсов отменили, после ремонта он был выполнен с опозданием. До этого сообщалось, что ущерб, который шторм и ураган нанесли городу Севастополю, составил около 6,5 млрд рублей в денежном выражении.