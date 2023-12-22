В поезде Москва - Рязань подрались рокер, боец СВО и еще один мужчина. Об этом сообщает портал YA62.

"Ну там целый цирк был, если честно. Какой-то огромный рокер словил белку и ударил адекватного мужчину, который просто сидел и ел", - рассказала блогерша, передает YA62.

По словам девушки, мужчина, на которого напал агрессор, не отвечал ему, а просто уворачивался от ударов. Также в вагоне-ресторане находился боец СВО с забинтованной рукой, который периодически демонстрировал отсутствие пальцев на ней. Военный тоже в результате присоединился к потасовке.