Россиянина избили в Гоа

Группа индийских туристов избила россиянина на курорте Арамболь в Гоа. Об этом сообщает местное издание Goemkarponn.

Отмечается, что туристы приехали из индийского штата Махараштра. Согласно сведениям очевидцев, конфликт произошёл после того, как граждане Индии попросили у россиянина закурить. Мужчина ответил им по-русски, после чего завязалась словесная перепалка. В процессе конфликт перерос в драку. Как уточняет издание, причиной конфликта могло стать недопонимание и словесный барьер.