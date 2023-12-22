Россиянина избили в Гоа
Группа индийских туристов избила россиянина на курорте Арамболь в Гоа. Об этом сообщает местное издание Goemkarponn.
Отмечается, что туристы приехали из индийского штата Махараштра. Согласно сведениям очевидцев, конфликт произошёл после того, как граждане Индии попросили у россиянина закурить. Мужчина ответил им по-русски, после чего завязалась словесная перепалка. В процессе конфликт перерос в драку. Как уточняет издание, причиной конфликта могло стать недопонимание и словесный барьер.
Состояние россиянина не уточняется — источник сообщает, что мужчину «избили до крови и нанесли ранение». После конфликта граждане Индии скрылись с места драки. В данный момент их разыскивает местная полиция.
Ранее россиянин поскользнулся в турецком отеле и решил засудить туроператора.