СК предъявил обвинение заместителю гендиректора Роскосмоса

"Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках уголовного дела производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", - заключили в СК.