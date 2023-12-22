Девять детей госпитализировали из детского лагеря в Крыму

"Медицинскими работниками ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница" осмотрен 31 ребенок из детского лагеря "Юность", из них госпитализированы девять детей (восемь с гастроэнтероколитом и один с ОРЗ)", - указано в сообщении Минздрава.