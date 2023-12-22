Двух московских полицейских миграционной службы обвинили во взяточничестве

В Москве начальника и инспектора одного из отделов управления по вопросам миграции регионального управления МВД России обвинили во взяточничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

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По версии следствия, фигуранты игнорировали нарушения миграционного законодательства на стройках, за что получали деньги от сотрудников коммерческих организаций. В отношении полицейских возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере») УК РФ, с ними проводятся следственные действия.