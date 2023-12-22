Участницу «Битвы экстрасенсов» оштрафовали за публичную дискредитацию ВС РФ

Участницу прошлых сезонов шоу «Битва экстрасенсов» оштрафовали в Крыму за публичную дискредитацию ВС России. Такое решение принял Евпаторийский городской суд, заявление распространила пресс-служба государственного органа.

Жительница Евпатории разместила в своих социальных сетях материалы, дискредитирующие Вооруженные силы, свою вину она не отрицала. Суд признал ее виновной в административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Уточняется, что блогера также обвинили в публичной демонстрации незаконной атрибутики, за это, согласно части 1 статьи 20.3 КоАП РФ, ее оштрафовали еще на две тысячи рублей.