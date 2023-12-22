Экс-участницу «Битвы экстрасенсов» оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Экс-участницу «Битвы экстрасенсов» оштрафовали за дискредитацию ВС России
Евпаторийский городской суд в Крыму оштрафовал бывшую участницу телепроекта «Битва экстрасенсов» по делу о дискредитации ВС России.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Суд рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении... блогера и бывшей участницы телепроекта «Битва экстрасенсов», — приводит сообщение РИА Новости.
Уточняется, что женщину оштрафовали на 32 тыс. рублей.
Ранее Хорошёвский районный суд Москвы оштрафовал учителя информатики на 40 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.