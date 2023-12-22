В Донецке пять пожарных МЧС России пострадали при атаке БПЛА

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пятеро пожарных пострадали в результате атаки БПЛА в Кировском районе Донецка во время тушения возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Кировском районе загорелась хозяйственная постройка. Во время тушения спасатели МЧС России подверглись обстрелу с беспилотника. Пострадали пять сотрудников третьей пожарно-спасательной части города Донецка", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что все они были доставлены в больницу.