Роскомнадзор начал удалять фото с голой вечеринки Ивлеевой

Роскомнадзор обнаружил признаки пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) в кадрах с голой вечеринки телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом в своем Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ в ряде фото- и видеоматериалов с голой вечеринки Ивлеевой, размещенных в сети. Регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой этой мерзости», — заявил депутат. Он также выразил надежду на то, что МВД возбудит в отношении организаторов мероприятия административные дела о пропаганде ЛГБТ.

Ранее стало известно, что рэп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на вечеринке Ивлеевой полностью голым и с носком, прикрывающим половые органы, арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Ему также выписали штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ.

Кроме того, сообщалось, что силовики проводят задержание двоих мужчин, которые целовались на мероприятии Ивлеевой. Уточнялось, что им грозят арест и штраф.