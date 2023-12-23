Председатель СК РФ поручил доложить обстоятельства пожара в многоквартирном доме в Новочеркасске

Ростовская область, 23 декабря 2023. DON24.RU. Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по обстоятельствам пожара в многоквартирном доме в Новочеркасске, сообщает пресс-служба ведомства. Пожар произошел в девятиэтажном доме, предварительно, из-за хлопка газа. При пожаре пострадали трое человек: двое взрослых и ребенок. Их госпитализировали в городскую больницу с ожогами. «Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. доложить о ходе проверочных мероприятий и установленных обстоятельствах», - пишет источник.