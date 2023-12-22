Задержан глава крупнейшего в России предприятия космической отрасли

В Москве cледователи задержали гендиректора «НПП "Геофизика-космос"» Евгения Фомичева по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

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Ему предъявили обвинение и допросили. Следствие планирует ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фабула уголовного дела неизвестна.

«НПП "Геофизика-космос"» является крупнейшим в России предприятием космической отрасли.