При взрыве газа в доме в Новочеркасске пострадали двое взрослых и ребенок

В Ростовской области двоих взрослых и ребенка госпитализировали после пожара в девятиэтажном жилом доме в одном из районов Новочеркасска. По предварительной информации, возгорание произошло из-за взрыва газа, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.

"Пожар возник в квартире на пятом этаже, предварительно, в результате хлопка газовоздушной смеси (ГВС) при проведении отделочных работ. Эвакуированы 10 человек, спасены два человека. Три человека (двое взрослых и ребенок) госпитализированы с ожогами в ЦГБ Новочеркасска", — говорится в сообщении.

В МЧС также добавили, что общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пожар тушили 36 сотрудников, задействовав 12 единиц техники.

На этой неделе в поселке Осиново в Татарстане взорвался газ в двухэтажном доме. По предварительной информации, пострадали четыре человека.