В Перми банда учеников из четвертого класса избили двух первоклассников

Ученики четвертого класса пермской школы N 30 напали на двух первоклассников и избили их в туалете. Об этом пишет URA.RU.

"Бил один, по-видимому, главарь. Бил с ноги в грудь, пинал лежащего в живот и другие места. Через урок банда напала еще на одного первоклассника", - уточнил отец школьника.

Он утверждает, что завуч сначала пообещала посмотреть записи с камер видеонаблюдения, а на следующий день заявила, что "камера у туалета показывает черный квадрат". После этого мужчина обратился в департамент образования. Там ему посоветовали еще раз переговорить с сотрудниками образовательного учреждения, а также порекомендовали его ребенку ходить в туалет во время уроков.