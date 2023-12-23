Севший на мель под Анапой сухогруз под флагом Белиза сняли с мелководья

«Никто не верил, а это произошло! Дорогие друзья, это настоящая фантастика! Они просто сделали то, во что никто не верил, они сделали фантастику. И мы можем наблюдать, что судно уже вышло гораздо дальше, чем нужно, сейчас отцепят тросы. Ребята мне уже написали, что они счастливы запускать готовый двигатель и отправляться дальше в свой путь», - рассказал очевидец буксировки.