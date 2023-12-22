Полиция задержала двоих мужчин с голой вечеринки Ивлеевой

Силовики проводят задержание еще двоих гостей голой вечеринки ведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Речь идет о мужчинах, которые целовались перед камерой в центре танцпола. Участников мероприятия планируют арестовать и отправить в спецприемник на 15 суток за мелкое хулиганство. Кроме того, им грозит штраф до 200 тысяч рублей по статье 6.21 КоАП РФ за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Имена гостей не раскрываются.